РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. В пункте приема металла поселка Томилино городского округа Люберцы устранили экологическое нарушение, сообщает управление по охране окружающей среды администрации муниципалитета.

По обращениям жителей Люберец в социальных сетях на запахи гари в поселке Томилино провели проверку промышленной зоны.

Были зафиксированы нарушения на территории пункта приема металлов. Собственнику предписали привести территорию в надлежащее состояние и прекратить обжиг проводов. В настоящее время нарушения устранены.