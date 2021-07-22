РИАМО - 22 июл. За последние сутки в Подмосковье выявили 1835 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии этот показатель составил 369 032, сообщает региональный оперштаб.

Жителям региона посоветовали при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом и не заниматься самолечением.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова сообщила, что число выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье постепенно снижается, однако ситуация остается сложной.

В регионе продолжается массовая вакцинация. Врачи советуют вакцинироваться, чтобы не заразиться коронавирусом или избежать проявления его тяжелых последствий.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 ИЮЛЯ

- Бразильский штамм Covid‑19 выявлен в России. С начала пандемии на территории всех регионов России было выявлено 6 054 711 случаев коронавируса.

- Дезинфекция Ленинградского вокзала началась в Москве. Для этого потребуется около 1 тонны раствора.

- Еще 2012 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. С начала пандемии вылечилось 297 511 человек.

- 102 Covid‑пациента скончались в Москве за сутки. Всего в городе скончался 24 791 Covid‑пациент.

- Еще 7587 пациентов выздоровели после Covid‑19 в столице. На ИВЛ находится 591 заболевший.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 471 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 835 больных. В Москве - 4 287.

- Страх вакцинации может спровоцировать психосоматические побочные эффекты после прививки. В паническом состоянии прививку лучше не делать.

- Ревакцинацию от Covid‑19 в Москве теперь можно пройти во всех прививочных центрах. Ревакцинацию проведут однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» или двухкомпонентным «Спутником V».