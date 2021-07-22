РИАМО - 22 июл. Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов сообщил, что, по предварительным подсчетам, более 50% москвичей проголосуют удаленно на предстоящих выборах осенью, передает корреспондент РИАМО.

В этом году голосование будет проходить три дня - 17, 18 и 19 сентября.

«Если мои подсчеты правильные, мы это узнаем 19 сентября вечером, больше половины избирателей, которые придут на участки, проголосуют удаленно в Москве. Больше 50%, я думаю так», - сказал Венедиктов.

Как сообщил на своей странице в Facebook председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, предстоящие в сентябре выборы станут для москвичей уже третьими, на которых будет применяться система дистанционного электронного голосования.

«На предстоящих выборах возможность дистанционного электронного голосования будет доступна жителям семи регионов нашей страны. Москва – единственный из них, где для организации ДЭГ разработана собственная цифровая платформа. Она надежно защищена от попыток внешнего воздействия, что было неоднократно продемонстрировано в ходе различных тестирований с участием москвичей. Очередной общегородской тест системы пройдет 29-30 июля», - отметил Шапошников.

Он напомнил, что система электронного голосования в Москве постоянно совершенствуется технически. Одно из последних новшеств - функция «Отложенное решение».

«Если при работе с электронным бюллетенем у избирателя возникнут проблемы с интернетом или гаджетом, система даст возможность заново загрузить бланк, и учтет именно последнее принятое решение. Эта функция не только сделает участие в выборах более комфортным, но и предотвратит попытки принуждения, давления на участников электронного голосования, сбора каких-либо «отчетов», которые станут просто бессмысленными», - подчеркнул председатель Мосгордумы.