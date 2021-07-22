РИАМО - 22 июл. Полицейские задержали мужчину, который разбил молотком видеокамеру системы «Безопасный регион» в подмосковном Серпухове на ул. Луначарского, 33, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Камера висела при входе в подъезд жилого дома. Хулиган жил в этом доме и разбил ее молотком. Запись с испорченной камеры помогла оперативно определить и задержать мужчину.

На него завели административное производство по статье 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества). Дело направлено в суд.