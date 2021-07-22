РИАМО - 22 июл. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, почему смартфон не стоит оставлять на приборной панели автомобиля в жаркую погоду. Перегрев устройства может привести к ухудшению его работы, сообщает Газета.ru.

Воздействие высокой температуры может привести к износу батареи, понижению частоты процессора и отключению камер.

«Рекомендация одна, и она очень простая: везде, где комфортно вам по температуре, будет комфортно и вашему устройству. Если вам не очень хорошо под прямыми солнечными лучами, где плюс сорок градусов, то и телефон оставлять на торпедо автомобиля тоже не стоит. Лучше носить его с собой в кармане или сумке, и ничего плохого с ним не будет», — пояснил Муртазин.

Перегрев также может привести к тому, что пользователь не сможет запускать требовательные игры и приложения или просматривать видеоролики в высоком разрешении.