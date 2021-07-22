РИАМО - 22 июл. В столице в 2021 году собираются построить свыше 100 социальных объектов, 38 из них будут создавать за счет внебюджетных средств, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев объяснил, что речь идет о школах, детсадах, поликлиниках, больницах, спортивных сооружениях и культурных объектах в шаговой доступности от жилых кварталов. Это — один из приоритетов градостроительной политики в городе.

«Только в этом году в городе появится более сотни новых объектов социального назначения», – отметил Бочкарев.

Он добавил, что в нынешнем году возведут еще 9 гостиниц и апарт-отелей, 13 торговых и 4 производственных комплекса, 6 офисно-деловых центров, которые становятся площадками для создания новых рабочих мест в районах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин встретился с представителями инвестиционного сообщества города, в которое входят крупнейшие строительные и девелоперские компании.

За последнее десятилетие в Москве построены и введены в эксплуатацию 96,5 млн кв. м недвижимости, в том числе за счет средств инвесторов, включая 34,3 млн км. м жилья, объекты образования и здравоохранения суммарной площадью 1,9 млн кв. м, объекты спорта на 1,2 млн кв. м, административно-деловые, производственные, торговые и прочие объекты.