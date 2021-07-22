РИАМО - 22 июл. Около трети средств, заложенных в адресную инвестиционную программу столицы, идет на строительство объектов социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В Москве реализуется принцип комплексного развития всех округов и районов, для этого город активно развивает социальную инфраструктуру: строим объекты образования, здравоохранения, спорта, культуры», - заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что значительный вклад в создание комфортной инфраструктуры в городе вносят инвесторы. На их средства в Москве строится порядка 40% социальных объектов.

«К 2023 году за счет внебюджетных средств в Москве построят семь медицинских объектов, около 60 школ и детских садов. Важная задача для города – создание современных районов», - пояснил Бочкарев.

Заместитель мэра добавил, что преимущественно это касается территорий заброшенных бывших промзон. Их считают важным градостроительным резервом.

Например, на создание социальной инфраструктуры на территории бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле» планируется потрать более 2 млрд рублей инвестиций.

«В рамках договора о комплексном развитии территории «Октябрьское поле» «РГ-Девелопмент» вложит 14 млрд рублей на строительство объектов общей площадью около 200 тыс. кв. м. При этом порядка 1,7 млрд рублей направим на строительство социальной инфраструктуры», - рассказала генеральный директор компании «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова.

Именно эта компания реализует редевелопмент этой промышленной территории. Тихонова сообщила также, что на «Октябрьском поле» уже введены в эксплуатацию два детских сада. А до конца 2024 года здесь появятся еще три, а также школа на 800 мест и дом с пристроенной к нему поликлиникой и стоматологией.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с крупнейшими строительными и девелоперскими компаниями, а также другими городскими инвесторами.

В течение последних 10 лет в столице, в том числе за счет инвестиций, построили и ввели 96,5 млн кв. м. недвижимости. Среди них 34,3 млн кв. м. жилья, 1,9 млн кв. м объектов образования и здравоохранения, 1,2 млн кв. метров спортивных сооружений, а также административно-деловые, производственные, торговые и другие объекты инфраструктуры.

«Очень важно, что наша комплексная застройка постепенно уходит от советских традиций спальных районов, где дома натыканы как отдельно стоящие объекты, в которых реально какой-то общественной жизни не существует», – сказал Сергей Собянин.