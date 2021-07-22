РИАМО - 22 июл. Панда-парк, – веревочный аттракцион площадью 900 квадратных метров, создадут на участке от проезда Дежнева до улицы Молодцова. Он станет частью будущего «Парка Яуза» в пойме реки Чермянка, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Веревочный парк включит два маршрута – детский и взрослый. Их общая протяженность составит 316 метров.

Детская трасса будет находится на высоте 1,5 метров. На ней обустроят мост с препятствиями, веревочный лабиринт и вертикальную сеть «Паук».

Для взрослых сделают трассу высотой 4,5 метра с вертикальными захватами, спуском по натянутому тросу, вертикальными брусьями «спираль» и мостом «кочки».

Для будущего сооружения уже подготовили песчаное основание. Впереди – монтаж опор для сборки панда-парка. По периметру рабочие установят улавливающую сеть, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих.

Строительство веревочного аттракциона планируется завершить в 3 квартале 2021 года.

Кроме того, до конца года на благоустраиваемом участке появится экотропа со смотровыми площадками и местами для тихого отдыха, медитации, занятий йогой, тихих творческих вечеров и небольших выступлений, а также экоцентр, детские и спортивные площадки.