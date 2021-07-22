РИАМО - 22 июл. В Москве стартовало обучение наблюдателей за выборами 2021 года. Так, наблюдателям рекомендуется вакцинироваться от коронавируса, передает корреспондент РИАМО.
В этом году голосование будет проходить три дня - 17, 18 и 19 сентября.
Он отметил, что в настоящее время остается вопрос с организацией голосования в ковидных госпиталях, так как там также находятся избиратели.
Кроме того, наблюдателям рекомендуется вакцинироваться от коронавируса.
В этом году для наблюдателей было создано и зарегистрировано приложение «Мобильный наблюдатель».
«Теперь каждый из этих молодых и не очень молодых людей (а самый возрастной волонтер у нас — (в возрасте – ред.) 91 года) — им предустановлено специальное приложение, впервые (мы будем тестировать его на этих выборах) с помощью которого они смогут связываться напрямую со штабом или куратором, если им потребуется», - отметил Венедиктов.
На заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве также был подписан договор с факультетом права Высшей школы экономики.
В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов.
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