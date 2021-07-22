РИАМО - 22 июл. В Москве стартовало обучение наблюдателей за выборами 2021 года. Так, наблюдателям рекомендуется вакцинироваться от коронавируса, передает корреспондент РИАМО.

В этом году голосование будет проходить три дня - 17, 18 и 19 сентября.

«3,6 тысячи участков (избирательных - ред.) с небольшим, Москва - это как отдельный мир. И у нас 13 тысяч вас (наблюдателей - ред.)», - сказал зампред Общественной палаты столицы, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Он отметил, что в настоящее время остается вопрос с организацией голосования в ковидных госпиталях, так как там также находятся избиратели.

Кроме того, наблюдателям рекомендуется вакцинироваться от коронавируса.

В этом году для наблюдателей было создано и зарегистрировано приложение «Мобильный наблюдатель».

«Теперь каждый из этих молодых и не очень молодых людей (а самый возрастной волонтер у нас — (в возрасте – ред.) 91 года) — им предустановлено специальное приложение, впервые (мы будем тестировать его на этих выборах) с помощью которого они смогут связываться напрямую со штабом или куратором, если им потребуется», - отметил Венедиктов.

На заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве также был подписан договор с факультетом права Высшей школы экономики.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов.