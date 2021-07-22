РИАМО - 22 июл. Московские врачи вылечили от коронавируса еще 7587 пациентов, всего инфекцию в городе победили 1 312 545 человек, сообщает оперштаб столицы.

В мегаполисе за минувшие сутки подтверждено 4287 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 1229 Covid-пациентов. На ИВЛ находится 591 заболевший.

Всего в Москве с начала пандемии вывили 1 477 871 случай заболевания.

Сделать прививку от Covid-19 можно в городских поликлиниках, в павильонах «Здоровая Москва» или выездных пунктах вакцинации в популярных общественных местах.

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Текстовая трансляция

22 ИЮЛЯ

- Бразильский штамм Covid‑19 выявлен в России. С начала пандемии на территории всех регионов России было выявлено 6 054 711 случаев коронавируса.

- Дезинфекция Ленинградского вокзала началась в Москве. Для этого потребуется около 1 тонны раствора.

- Еще 2012 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. С начала пандемии вылечилось 297 511 человек.

- 102 Covid‑пациента скончались в Москве за сутки. Всего в городе скончался 24 791 Covid‑пациент.

- Еще 7587 пациентов выздоровели после Covid‑19 в столице. На ИВЛ находится 591 заболевший.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 471 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 835 больных. В Москве - 4 287.

- Страх вакцинации может спровоцировать психосоматические побочные эффекты после прививки. В паническом состоянии прививку лучше не делать.

- Ревакцинацию от Covid‑19 в Москве теперь можно пройти во всех прививочных центрах. Ревакцинацию проведут однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» или двухкомпонентным «Спутником V».