РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. В доме на Быковском шоссе в поселке Малаховка Люберец завершены ремонтные работы в подъезде, сообщил заместитель главы администрации Люберец Василий Власов.

В четверг глава городского округа Владимир Ружицкий проверил, как выполнили ремонтные работы в подъезде дома №30 на Быковском шоссе.

«По этому дому есть протокол собрания собственников, здесь выполнялись работы на входной группе и на местах общего пользования первого этажа. Эти работы УК выполнила. На сегодняшний момент попросили включить дополнительные работы по оштукатуриванию, до 1 августа эти работы будут выполнены», - сказал Власов.

По словам Ружицкого, дом этот не старый, в хорошем состоянии.