РИАМО - 22 июл. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что замедлить процесс старения можно с помощью определенных продуктов. Об этом сообщает Nation News.

Для того, чтобы продлить молодость, нужно использовать в своем рационе продукты, которые облегчают работу желудочно-кишечного тракта и позволяют направить силы организма на поддержание здоровья.

«Это кисломолочные продукты — они улучшают кишечную микрофлору. Далее - все продукты, богатые пищевыми волокнами: овощи, фрукты, ягоды, водоросли, грубый хлеб, крупы», — подчеркнул Гинзбург.

Также в рацион для сохранения молодости врач посоветовал включить продукты, которые содержат противовоспалительные молекулы: катехины — ими богат зеленый чай, квертицин — он содержится во фруктах. А еще петрушку и кинзу.