РИАМО - 22 июл. В субботу и воскресенье температура воздуха в Московском регионе будет держаться в районе 22-24 градусов, прогнозируется комфортная солнечная погода, осадков не ожидается, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На этих выходных ожидается сухая и солнечная погода. В субботу будет плотный северный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха в Москве в дневное время составит 22-24 градуса, ночью - 12-14. В Подмосковье днем будет 20-22 градуса, в ночное время - 9-14, что немного ниже климатической нормы», — сказала Позднякова.

По ее словам, в воскресенье средняя температура в регионе составит днем 20-22 градуса, ночью - в районе 10-12. Ожидается восточный ветер со скоростью 2-7 м/с.

Синоптик добавила, что с началом новой недели ночи станут теплее, а среднесуточная температура установится в диапазоне 24-29 градусов.​

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