РИАМО - 22 июл. ООО «Глобал Компьютерс» нарушило условия контракта на поставку компьютерного и периферийного оборудования для Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского (МОНИКИ), сообщает пресс-служба УФАС России по Подмосковью.

МОНИКИ заключил с компанией контракт на поставку компьютерного и периферийного оборудования. Фирма нарушила условия договора, и институт расторг контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Глобал Компьютерс» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.