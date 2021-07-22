РИАМО - 22 июл. Полицейские на юго-востоке Москвы задержали мужчину, который устроил поножовщину у подъезда дома. Возбуждено уголовное дело, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

21 июля в полицию сообщили о ножевом ранении по адресу: улица Маршала Еременко, д. 5, к. 1. Полицейские, прибывшие по указанному адресу, задержали мужчину. Его изобличили в том, что у подъезда дома после совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры он нанес другому мужчине не менее двух ударов ножом в область груди.

Пострадавшего госпитализировали с колото-резаной раной груди. Позже в больнице уточнили диагноз: у мужчины было проникающее колото-резаное ранение груди справа с повреждением внутренних органов, колото-резаное ранение груди слева.

Возбуждено уголовное дело.