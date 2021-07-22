РИАМО - 22 июл. Главы крупнейших банков предупредили, что часть отделений в небольших городах страны может закрыться из-за подхода Центрального банка РФ к экосистемам, сообщает РБК.

Глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, председатели правлений Газпромбанка и «Открытия» Андрей Акимов и Михаил Задорнов, президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский написали соответствующее письмо на имя председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

ЦБ РФ в июне выпустил консультативный доклад, в котором были представлены предложения о вводе новых ограничений для банков, развивающих экосистемы. На сегодняшний день на отечественном рынке такую работу активно делают Сбербанк, ВТБ и Тинькофф Банк. Но регулирование затронет всех участников данного рынка и непрофильные активы, которые у них на балансе, а не только экосистемы.

В частности, в стране предлагается ужесточить регулирование для так называемых иммобилизованных активов финансовых организаций, к которым относятся основные средства, земли, вложения в недвижимость, технологии или нефинансовые компании. Данные активы банков часто оказываются на их балансе, когда они забирают различные залоги у неплатежеспособных заемщиков.

Также Центральный банк РФ планирует к 2023 году установить риск-чувствительный лимит (РЧЛ) для банков, который представляет собой предельную долю вложений кредитной организации в иммобилизованные активы относительно ее совокупного капитала.

В письме банков отмечается, что свыше половины проанализированных финансовых организаций могут не вписаться в РЧЛ. Так, превышение лимита будет требовать от организаций в данной сфере вычесть из своего капитала 1,75 трлн рублей, а это уменьшит базу, по которой рассчитываются ключевые нормативы достаточности собственных средств. Кроме того, свыше 5% капитала потеряют 58 банков, большая часть из них расположена в регионах.

Для приспособления к предлагаемому регулированию российским банкам придется закрывать в первую очередь свои отделения в тех городах, где небольшое население. Таким образом, будет ухудшаться доступность банковских услуг в отдаленных населенных пунктах с низкой плотностью населения.