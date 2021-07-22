РИАМО - 22 июл. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бывшего топ-менеджера банка по подозрению в мошенничестве, сообщает Федеральное агентство новостей.

Подозреваемый находился под подпиской о невыезде, которая была оформлена в Санкт-Петербурге, а с 2015 года находился в розыске.

Как сообщается, банк, у которого ранее отозвали лицензию, спонсировал популярную интеллектуальную игру.

Претензии к финансовой организации возникли свыше 20 лет назад. В этом году банк лишился лицензии.