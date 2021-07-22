РИАМО - 22 июл. На базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ) в Москве за 3 месяца специалисты собрали порядка 60 электробусов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
СВАРЗ является безотходным производством, помогающим улучшать столичный транспорт и экологию. К концу этого года на заводе планируют выпустить еще 200 экомашин.
Он подчеркнул, что в текущем году на маршруты мегаполиса запланировано выпустить еще 350 электробусов, около 200 из них будут столичной сборки.
На сегодняшний день в Москве работают 52 электробусных маршрута. В 2021 году на электротягу планируют перевести еще около 20 маршрутов.
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