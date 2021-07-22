РИАМО - 22 июл. На базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ) в Москве за 3 месяца специалисты собрали порядка 60 электробусов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

СВАРЗ является безотходным производством, помогающим улучшать столичный транспорт и экологию. К концу этого года на заводе планируют выпустить еще 200 экомашин.

«Открытие экозавода СВАРЗ — это большой шаг в улучшении экологии города. Москва — европейский лидер по внедрению электробусов в городскую среду - новое столичное производство электробусов выпустит более 60% от всего объема поставки этого года», — сказал заммэра города, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что в текущем году на маршруты мегаполиса запланировано выпустить еще 350 электробусов, около 200 из них будут столичной сборки.

На сегодняшний день в Москве работают 52 электробусных маршрута. В 2021 году на электротягу планируют перевести еще около 20 маршрутов.