РИАМО - 22 июл. Ретейлеры спрогнозировали рост цен на одежду и обувь в РФ осенью, повышение цен может составить минимум 10%, сообщает РБК.

Главными причинами повышения называют рост цен на перевозку и сырье. Однако закупки новых коллекций сети снижать не планируют.

Некоторые эксперты рынка считают, что уже в начале 2022 года розничные цены на одежду могут повыситься на 18–20%. Такое мнение высказал владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников. Такого же взгляда придерживается и основатель Zenden Group Андрей Павлов. По мнению экспертов, рост цен провоцирует увеличение расходов на логистику и сырье.

Специалисты также отмечают, что стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов. Павлов оценивает подорожание перевозок в 5-6 раз.

К примеру, стоимость доставки контейнера из Азии в прошлом году составляла $3 тыс., сейчас она доходит до $10 тыс. При этом, чем габаритнее товар или ниже его стоимость, тем дороже обходится его доставка.

Еще игроки рынка подчеркивают, что на ценах также сказывается ослабление рубля. Кроме того, по словам Павлова, растут инвестиции в открытие магазинов. С прошлого года цены на строительные материалы, дерево и металл сильно выросли.