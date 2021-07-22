РИАМО - 22 июл. Благодаря подтвержденным квалификации и техсоотвествию инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» сможет участвовать во втором этапе конкурса на строительство метрополитена в турецком городе Измире, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, холдинг пригласили участвовать во втором этапе конкурса, к подаче итогового технико-коммерческого предложения после рассмотрения заказчиком пакета квалификационных документов и технического предложения в рамках первого этапа.

Согласно проекту, нужно построить подземные линии метро и 11 станций, депо, производственные мастерские, соединительный тоннель между основной линией и территорией депо.

Еще тендер предполагает рабочее проектирование объектов метрополитена, поставку основного оборудования, материалов.

Гендиректор холдинга Юрий Кравцов подчеркнул, что важной особенностью этого проекта являются сложные геологические условия и сейсмичность региона, очень высокие экологические требования густонаселенного курортного города.

«Учитывая тот уникальный опыт, полученный при строительстве метро в Москве, где работы ведутся в плотной городской застройке в условиях непростой гидрогеологии, холдинг, безусловно, обладает компетенциями для решения этих задач», – сказал Кравцов.

Он добавил, что холдинг подтверждает международную квалификацию для реализации комплексных проектов строительства метро уже не в первый раз.

«В начале июля холдинг прошел квалификацию для участия в тендере на проектирование и строительство линии легкого рельсового транспорта в Иерусалиме», – уточнил Кравцов.

На данный момент, по его словам, компания также готовит предложения для второго этапа конкурса в Израиле, по результатам которого будет определен победитель.

За прошедшее десятилетие с участием «Мосинжпроекта» в Москве создали свыше 105 км линий метро, 51 станцию и 11 электродепо.