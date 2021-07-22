РИАМО - 22 июл. Правоохранители задержали 35-летнюю жительницу Воронежской области, подозреваемую в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Женщину задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области, полицейские из УМВД России по Ленинскому округу и 7 батальона ДПС (южный) ГИБДД. Автомобиль, в котором находилась подозреваемая, был остановлен на 32 км Каширского шоссе.

«В ходе досмотра ее сумки в двух косметичках обнаружено и изъято 223 фольгированных свертка с порошкообразным веществом общим весом около 150 граммов. Согласно проведенному исследованию содержимое 9 свертков является наркотическим средством – метадоном», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Кроме того, правоохранители осмотрели и квартиру женщины. Там они обнаружили и изъяли пакет с аналогичным веществом общим весом примерно 160 граммов, а также электронные весы и упаковочные материалы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемую заключили под стражу.