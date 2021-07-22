РИАМО - 22 июл. В финал технологического конкурса «Московский инновационный кластер - Чжунгуаньцунь» вышли четыре московских компании в треках «Индустрия 4.0» и «Программное обеспечение», сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

«Всего на конкурс было подано более 700 заявок. Из них 351 от российских техкомпаний, остальные от участников из Китая. Полуфиналистами стали 60 проектов, а в финал пройдут всего 12. Лучшие команды из нашей страны на последнем этапе примут участие в программе развития для освоения китайского рынка и продвижения своего продукта на международной арене», — сказала Сергунина.

Стартап Biometric labs занял второе место в направлении «Индустрия 4.0» и получил 100 тыс. юаней (около 1,1 млн рублей). Компания Just Air стала лауреатом.

Третье место в направлении «Программное обеспечение» занял проект Examus AI Proctoring, который получил 50 тыс. юаней (550 тыс. рублей). Лауреатом стала фирма Insurion. Обоим лауреатам выплатили по 25 тыс. юаней (286 тыс. рублей).

О российских финалистах

Компания Biometric labs разрабатывает программное обеспечение для защиты окружающей среды от утечек горячей воды, химикатов, нефтепродуктов и газа.

Just Air развивает технологию энергоэффективного улавливания и утилизации углекислого газа с помощью использования фотобиореакторов для культивации микроводорослей.

Examus Al Proctoring ставит своей целью следить за поведением школьников или студентов во время онлайн-экзаменов.

Проект Insurion разрабатывает программное обеспечение для страховых компаний, которое будет работать с большими данными (big data).

22 и 23 июля пройдет полуфинал в трекерах «Аппаратное обеспечение» и «Новые источники энергии и новые материалы». 3 и 4 августа состоится полуфинал по темам «Медицина и здравоохранение», «Спорт, туризм и креативные индустрии».

Финал конкурса пройдет в Пекине в сентябре на Форуме ZGC 2021. Итоги подведут в октябре в Москве на форуме «Открытые инновации 2021». На это мероприятие приедут китайские разработчики, которые представят свои решения потенциальным российским заказчикам.