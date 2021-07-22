РИАМО - 22 июл. Годовой план по ремонту подъездов жилых домов в подмосковном Реутове выполнен на треть, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«До конца 2021 года нам предстоит привести в порядок 177 подъездов, более 50 из которых уже сданы в эксплуатацию. Этот ремонт - не просто косметический. В рамках работ в ряде домов была заменена система освещения, уложена напольная плитка на первых этажах, обновлены входные группы. Кое-где вместо старых деревянных оконных блоков установили современные пластиковые», - отметил Каторов.

Он уточнил, что в 2020 году в муниципалитете завершили пятилетний цикл ремонта всех 1295 подъездов жилых домов по губернаторской программе «Мой подъезд», сдавая в среднем по 270 подъездов в год.

«Все это существенно улучшает внешний вид, делает его более опрятным, создает хорошее настроение у жильцов, создает совершенно новую «экологию взгляда» на облик всего города, который начинается у нас в подъезде, а продолжается во дворах, выходя на главные магистрали, площади, в парки и скверы», - заключил Каторов.