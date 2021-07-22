РИАМО - 22 июл. Опрос, проведенный компанией ESET, показал, что самой опасной соцсетью для детей, по мнению родителей, является TikTok. Об этом сообщает Газета.ru.

56% опрошенных сообщили, что беспокоятся, если ребенок проводит много времени в этой соцсети. Около трети респондентов рассказали, что обеспокоены безопасностью «ВКонтакте».

Оказалось, что больше всего родители доверяют видеохостингу YouTube и сервису публикаций фотографий и видео Instagram, считая их менее опасными для своих детей. А 17% опрошенных сообщили, что не считают соцсети опасными для несовершеннолетних россиян.

При этом каждый четвертый российский родитель отметил, что его ребенок не только потребляет, но и создает собственный контент в Сети.