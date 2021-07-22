РИАМО - 22 июл. Страх вакцинации может спровоцировать психосоматические побочные эффекты после прививки. В паническом состоянии прививку лучше не делать, сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и психосоматической патологии Российского университета дружбы народов Надежда Зуйкова.

«Это может быть психологическая «реакция протеста». Известно, что невротический подъем температуры – это 37,2–37,6. Но некоторые явно истероидные натуры могут испытать настолько сильную вегетативную реакцию, что температура поднимется до 39 градусов», — сказала Зуйкова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что в паническом состоянии прививку делать не стоит. Если человек волнуется, ему нужно осмыслить свои ощущения, вспомнить, как ранее организм реагировал на стрессовые события.

«У каждого взрослого уже есть определенный набор таких реакций: перестанет спать, станет плакать, повысится тревожность, начнутся панические атаки. И можно сказать человеку: если вы сейчас пойдете прививаться с нежеланием и страхом, то у вас может возникнуть психосоматическая реакция», — добавила Зуйкова.

Она также отметила, что если человек не может справиться с волнением, то ему можно выпить успокоительные. Например, можно выпить пустырник, валокордин, валериану или принять другие антитревожные средства. Как долго нужно принимать препарат, зависит от степени переживаний. Рекомендуется это делать на протяжении 2-3 дней до вакцинации.

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Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- Путин высказался против навязывания вакцинации от Covid‑19.

Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии. И при этом подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации.

- Еще 5 москвичей выиграли автомобили за прохождение вакцинации. Победителей еженедельно выбирают случайным образом.

- В Москве возбудили 2 дела о подделке медотводов и сертификатов о вакцинации от Covid‑19. Сертификаты приобретались для получения QR‑кодов для посещения ресторанов.

- Московские врачи настоятельно рекомендуют онкобольным прививаться от коронавируса. Наличие онкологического диагноза не является противопоказанием для вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

- Еще 1 997 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии вылечилось 295 499 человек.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- В Москве за сутки от коронавируса умерло 104 пациента. В настоящее время на ИВЛ находятся 579 пациентов.

- Более 60 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юге Москвы. Рейды провели в ТЦ «Коломенский», «Ривьера» и торгово‑развлекательном комплексе «Москворечье».

- За сутки в России зарегистрировали 23 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 3 254.

- Депздрав Москвы: Вакцины «ЭпиВакКороны» хватит для тех, кто прививается во второй раз. Прививка данным препаратом не может быть общедоступной для всех жителей города.

- Глава ВОЗ спрогнозировал появление неуязвимого штамма Covid‑19. Новый штамм коронавируса может появиться из‑за неравноправия в использовании вакцин от инфекции.

- Глава Минздрава РФ в прямом эфире в среду ответит на вопросы о прививках от Covid‑19. В рамках просветительской кампании общество «Знание» вместе с акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн‑эфиры с государственными деятелями и экспертами.