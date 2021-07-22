РИАМО - 22 июл. Специалисты перинатальных центров Московской области в случае преждевременных родов оказывают ребенку весь объем необходимой медицинской помощи, такие центры оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, сообщила в интервью РИАМО заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

В Московской области работают 6 перинатальных центров и Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). Там стараются создать уникальную атмосферу, чтобы впечатления от родов были наиболее благоприятными.

«Все зависит от веса малыша и срока беременности. В подобных случаях применяются разные технологии и создаются определенные условия для того, чтобы ребенок дальше мог расти здоровым и крепким», - сказала Светлана Лазарева.

Она добавила, что в зависимости от тяжести состояния ребенку оказывается вся медпомощь. В ряде случаев это перевод ребенка на ИВЛ и помещение его в кувез - специальное приспособление с автоматической подачей кислорода и с поддержанием оптимальной температуры.

«Мы стараемся, чтобы мамы принимали активное участие в выхаживании малыша даже в реанимации. Все необходимое современное высокотехнологичное оборудование представлено в перинатальных центрах Подмосковья», - сказала замминистра.

Так, при Московском областном перинатальном центре в Балашихе работает крупный реанимационный выездной центр. Выездные бригады оказывают быструю помощь. При необходимости они эвакуируют маленького пациента в перинатальный центр из роддома.

Если есть медицинские показания, в перинатальном центре в Балашихе с помощью специального оборудования и специалистов применяются методы лечения, которые позволяют успешно выхаживать детей, которые родились раньше срока.

По ее словам, процент выхаживания зависит от срока зрелости плода, от веса ребенка и от многих факторов, которые связаны с самой женщиной, есть ли у нее какая-то патология, какой у нее акушерский и соматический анамнез. По статистике, с высокой степенью зрелости ребенка выхаживание достигает свыше 95%. Если говорить о низких сроках гестации, то выхаживание составляет порядка 86-87%, что соответствует мировым стандартам.

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