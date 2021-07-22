РИАМО - 22 июл. Роженицы в перинатальных центрах Московской области могут посещать школы для будущих мам, большим спросом среди них сейчас пользуются танцы в родах и пескотерапия, сообщила в интервью РИАМО заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.
В Московской области работают 6 перинатальных центров и Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). Там стараются создать уникальную атмосферу, чтобы впечатления от родов были наиболее благоприятными.
Она добавила, что в перинатальных центрах стараются сделать все, чтобы женщина получила психологическое раскрепощение, комфорт, чтобы она чувствовала себя защищенной и избавилась от страха перед родами.
В период пандемии будущим посетителям центров предлагается поучаствовать в онлайн-школах будущих родителей и пройтись маршрутом пациента по перинатальному центру.
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