РИАМО - 22 июл. Роженицы в перинатальных центрах Московской области могут посещать школы для будущих мам, большим спросом среди них сейчас пользуются танцы в родах и пескотерапия, сообщила в интервью РИАМО заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

В Московской области работают 6 перинатальных центров и Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). Там стараются создать уникальную атмосферу, чтобы впечатления от родов были наиболее благоприятными.

«Всем женщинам настоятельно рекомендуем посещать школы для будущих мам. Все пожелания, которые высказывают наши будущие родители, мы стараемся внедрять. В наших центрах проходят занятия лечебной физкультуры, занятия йогой. Большим спросом пользуются у нас танцы в родах или пескотерапия», - сказала Светлана Лазарева.

Она добавила, что в перинатальных центрах стараются сделать все, чтобы женщина получила психологическое раскрепощение, комфорт, чтобы она чувствовала себя защищенной и избавилась от страха перед родами.

В период пандемии будущим посетителям центров предлагается поучаствовать в онлайн-школах будущих родителей и пройтись маршрутом пациента по перинатальному центру.

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