РИАМО - 22 июл. Строительство учебного корпуса школы №597 завершилось в столичном районе Ховрино. Идет оформление документов на ввод в эксплуатацию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации»— сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он добавил, что учебный корпус проверяли специалисты Центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ.

В четырехэтажном здании обустроены универсальные учебные классы, кабинеты технического черчения и моделирования, робототехники и электрооборудования, химико-биологической деятельности, изобразительного искусства, астрономии. Также в школе предусмотрена проектная мастерская.

Территорию вокруг учебного учреждения благоустроят.