РИАМО - 22 июл. Сделать повторную прививку от коронавируса в столице теперь можно во всех прививочных пунктах. Ревакцинацию проведут однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» или двухкомпонентным «Спутником V», сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем расширять возможности для вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве, в том числе для повторной. Мы уже начали повторную вакцинацию в домах престарелых. С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку «Спутником Лайт» или «Спутником V» можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации», — сказала Ракова.

Она уточнила, что пройти ревакцинацию можно в 119 поликлиниках, МФЦ, 45 павильонах «Здоровая Москва» и других пунктах в общественных местах.

Ревакцинацию от коронавируса рекомендуют проходить через полгода после первой прививки. Повторная вакцинация помогает сформировать дополнительную защиту организма от новых, агрессивных штаммов инфекции. Когда ситуация с коронавирусом улучшится, проходить повторную вакцинацию можно будет раз в год.

Если первая вакцинация была пройдена в поликлиниках или в выездных пунктах Депздрава столицы, для ревакцинации нужны будут паспорт и полис ОМС. В том случае, если первая прививка была сделана в частных медорганизациях, в федеральных центрах или в другом субъекте РФ, для повторной прививки понадобится сертификат о вакцинации.

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Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- Путин высказался против навязывания вакцинации от Covid‑19.

Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии. И при этом подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации.

- Еще 5 москвичей выиграли автомобили за прохождение вакцинации. Победителей еженедельно выбирают случайным образом.

- В Москве возбудили 2 дела о подделке медотводов и сертификатов о вакцинации от Covid‑19. Сертификаты приобретались для получения QR‑кодов для посещения ресторанов.

- Московские врачи настоятельно рекомендуют онкобольным прививаться от коронавируса. Наличие онкологического диагноза не является противопоказанием для вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

- Еще 1 997 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии вылечилось 295 499 человек.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- В Москве за сутки от коронавируса умерло 104 пациента. В настоящее время на ИВЛ находятся 579 пациентов.

- Более 60 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юге Москвы. Рейды провели в ТЦ «Коломенский», «Ривьера» и торгово‑развлекательном комплексе «Москворечье».

- За сутки в России зарегистрировали 23 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 3 254.

- Депздрав Москвы: Вакцины «ЭпиВакКороны» хватит для тех, кто прививается во второй раз. Прививка данным препаратом не может быть общедоступной для всех жителей города.

- Глава ВОЗ спрогнозировал появление неуязвимого штамма Covid‑19. Новый штамм коронавируса может появиться из‑за неравноправия в использовании вакцин от инфекции.

- Глава Минздрава РФ в прямом эфире в среду ответит на вопросы о прививках от Covid‑19. В рамках просветительской кампании общество «Знание» вместе с акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн‑эфиры с государственными деятелями и экспертами.