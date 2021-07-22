РИАМО - 22 июл. Столица стала лидером по применению офсетных контрактов, которые действуют в сферах фармацевтики, производства медицинских изделий и питания. Это позволяет привлечь средства частных инвесторов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«У нас заключено пять офсетных контрактов в важных для города сферах — фармацевтике, производстве медицинских изделий и продуктов питания. Совокупный объем частных вложений в проекты составит 12,9 млрд рублей, а взамен мы закупим продукцию этих предприятий на 72,7 млрд рублей», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заключать офсетные контракты в Москве начали четыре года назад. При заключении такого контракта с городом, инвестор получает платежеспособного покупателя.

Так, в 2017 году был заключен первый офсет с фармацевтической компанией «Биокад». В этом году компания начала поставку лекарств городу. В течение 7 лет город закупит у организации продукцию на 14 млрд рублей.