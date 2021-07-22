РИАМО - 22 июл. Представители Союза потребителей обратились в Роспотребнадзор с предложением пересмотреть подход к питанию в ресторанах и кафе — в частности, бороться с пищевым расточительством, пишет газета «Известия».

По мнению авторов инициативы, с расточительством поможет бороться снижение объема порций в заведениях общепита. Рестораторам предложили рассказывать посетителям кафе и ресторанов о рекомендациях по рациональному размеру порции для людей разного веса.

Также в обращении к Роспотребнадзору сказано, что посетителям заведений можно предложить самостоятельно выбирать объем порции — повышенный, стандартный или пониженный.

В качестве примера приводится опыт Китая, где принят закон по борьбе с расточительством в ресторанах. Он предусматривает, что граждане, которые не съедят свое блюдо, оплатят переработку этих отходов. Но у посетителей китайского общепита также есть право заказывать блюдо в том объеме, который они могут съесть за раз.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре пообещали подготовить ответ на это обращение в установленном порядке. Консультативный совет по защите прав потребителей отметил актуальность предоставленной информации и предложил союзу до 15 августа представить предложения, которыми можно дополнить правила оказания услуг общественного питания.