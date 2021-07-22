РИАМО - 22 июл. До 10 тыс. рублей могут увеличить размер штрафа за пользование телефоном во время управления автомобилем. С таким предложением выступил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, сообщает RT.

Курдесов свою идею отразил в письме, где привел в пример недавнее ДТП в Москве. 16 июля на пешеходном переходе 18-летняя студентка сбила трех детей, двое из которых потом скончались.

Руководитель движения напомнил, что сейчас штраф за такое правонарушение составляет 1,5 тыс. рублей. По его мнению, это незначительная сумма, тогда как пользование телефоном за рулем несет реальную угрозу здоровью и жизни окружающих.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях России в части повышения штрафа для водителей за пользование телефоном во время движения до 10 тыс. рублей», — говорится в письме на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова.