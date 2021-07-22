РИАМО - 22 июл. Каждый пятый партнер в перинатальном центре Подмосковья желает присутствовать при родах, также они охотно посещают школы молодых родителей, сообщила в интервью РИАМО заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

В Московской области работают 6 перинатальных центров и Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). Там стараются создать уникальную атмосферу, чтобы впечатления от родов были наиболее благоприятными.

«В последнее время больше откликов на участие в школах идет со стороны будущих пап. Если раньше каждый седьмой партнер участвовал в школах совместно с беременной женщиной, то по итогам 2019-го и 2020 годов каждый пятый партнер посещает наши школы и выражает желание участвовать в родах», - сказала Светлана Лазарева.

Она добавила, что в центрах стараются привлечь партнеров для того, чтобы создать психологический комфорт вокруг женщины и привлечь внимание будущих отцов к заботе о будущей матери и ребенке. Их обучают, как помогать женщине во время начала родовой деятельности, уходу за ребенком.

Мужчине необходимо регулярно посещать школы не только для моральной подготовки, но и практической, чтобы подготовиться к дальнейшему уходу за ребенком, помочь маме. Когда женщина чувствует рядом надежную опору, близкого человека, конечно же, это дает благоприятный эффект.

«Пандемия коронавируса внесла свою лепту, но сегодня данное обстоятельство разрешено, и сейчас каждый желающий может принимать участие в партнерских родах. Да, есть необходимые требования по медицинскому обследованию. Но, что отрадно, мы имеем возможность удовлетворить каждую пару в желании участия в партнерских родах», - сказала замминистра.

Она также рассказала, что возможность благоприятного исхода родоразрешения в разы выше при присутствии партнера. Женщина более спокойна, чувствует себя в безопасности, когда рядом находится близкий человек. Женщины также выбирают себе помощниц в родах – доул. Такая услуга также набирает популярность. Сейчас молодые пары все чаще выбирают перинатальные центры по наличию такой возможности.

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