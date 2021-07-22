РИАМО - 22 июл. Специалисты проведут реставрацию старинных палат, которые находятся в Подкопаевском переулке, работы планируют закончить в 2023 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Старинные палаты в Подкопаевском переулке играют важную роль в формировании исторического облика Басманного района. У этого памятника архитектуры есть своеобразная загадка. Дело в том, что на фасаде висит табличка с названием: «Палаты Шуйских». Изначально предполагалось, что они принадлежали представителям одной из ветвей рода Рюриковичей — княжеской семье Шуйских», - сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он отметил, что эксперты проведут историко-архивные и библиографические исследования для разработки документации. Кроме того, будет изучена инженерно-техническая особенность объекта.

После того, как эти исследования проведут, подготовят точный список необходимых работ. Предполагается, что реставрация завершится в 2023 году.

Старинное здание построено в XVI‒XVII веках. Оно входило в состав Белого города, где жили столичные бояре и дворяне. Но за эти века здание очень изменилось. Изначально это было двухэтажное строение с подвалом. Потом достроили еще одну палату. В XIX веке к палатам достроили мезонин.