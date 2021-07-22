РИАМО - 22 июл. В Москве проведут реорганизацию бывшей промзоны на Бережковской набережной в рамках проекта «Индустриальные кварталы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Реализация проекта позволит городу получить 12,5 тысяч рабочих мест. Инвестиции в новый объект на западе Москвы превысят 150 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект — 4,3 миллиарда рублей в год», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На территории промзоны построят более 660 тыс. квадратных метров недвижимости, половину из которых займет жилая застройка, а другую половину - офисы, объекты торговли, высокотехнологичные производства, детский сад, школа, а также храмовый комплекс.

Проект планируют реализовать к 2029 году.

Проект «Индустриальные кварталы», в рамках которого комплексно развивают территории бывших промзон, позволит создать порядка 500 тыс. рабочих мест и обеспечить около 3 трлн руб. поступлений в бюджет.