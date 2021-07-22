РИАМО - 22 июл. В работе перинатальных центров Московской области применяют все инновационные методики, ежегодно в работу центров внедряются новые технологии, сообщила в интервью РИАМО заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

«Все инновационные методики, которые существуют в нашей стране и даже за рубежом, внедрены в Московской области. Мы – лидеры в акушерстве и гинекологии», - сказала Светлана Лазарева.

По ее словам, каждый перинатальный центр имеет свои особенности. Например, Московский областной перинатальный центр в Балашихе, являющийся якорным перинатальный центром, ориентирован на оказание помощи женщинам с врожденными пороками сердца у плода, с фето-фетальным синдромом при многоплодной беременности, которым необходимо применение фетальных хирургических вмешательств. Видновский перинатальный центр – на оказание помощи женщинам с врастанием плаценты в область рубца на матке и риском акушерских кровотечений.

Московский областной центр охраны материнства и детства в Люберцах специализируется на оказании помощи беременным с врожденными пороками развития плода, требующими различных видов хирургического лечения.

«С каждым годом наши перинатальные центры внедряют в свою работу все новые и новые технологии. Например, в Московском областном перинатальном центре внедрена уникальная технология перитонеального диализа у новорожденных с неимунной водянкой, которая позволяет спасти малышей в самой тяжелой ситуации», - сказала замминистра.

Также успешно применяются хирургические методы лечения открытого артериального протока, новые методы лечения ретинопатии, т. е. технологии, позволяющие не только сохранить жизнь, но и здоровье маленьким пациентам.

В Московской области работает 6 перинатальных центров и Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). Как правило, перинатальные центры, в отличие от родильных домов, принимают на роды пациенток с высокой группой риска, с любыми самыми сложными случаями и ситуациями.

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