РИАМО - 22 июл. Профессиональные сотрудники перинатальных центров Московской области готовы справиться с самой сложной задачей, для таких учреждений проводится специальная подготовка кадров, сообщила в интервью РИАМО заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

В Московской области функционируют 6 перинатальных центров и Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). В перинатальных центрах принимают на роды пациенток с высокой группой риска, с любыми самыми сложными случаями и ситуациями.

«МОНИИАГ готовит профессиональные кадры в данной области. Кроме того, в перинатальных центрах есть симуляционные центры для непрерывной подготовки высококвалифицированных специалистов. Перинатальные центры тем и отличаются, что имеют в своем распоряжении мультидисциплинарные команды высококвалифицированных специалистов», - сказала Светлана Лазарева.

Она добавила, что слаженность работы данных команд направлена на решение любой самой сложной задачи, как со стороны здоровья матери, так и ребенка, что приводит к высокому результату.

Будущие родители могут познакомиться с работой перинатальных центров. В период пандемии коронавируса действовали ограничительные меры. В этот период родителям активно предлагали поучаствовать в онлайн-школах и пройтись маршрутом пациента по перинатальному центру.

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