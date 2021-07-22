РИАМО - 22 июл. Столичные парки с 26 по 30 июля проведут новые виртуальные лекции, мастер-классы и экскурсии, посвященные в том числе легендам Северного флота, иконописи, Мировому океану и ландшафтному дизайну, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На онлайн-уроке парка «Фили» покажут, как правильно использовать тренажеры на воркаут-площадках. Руководитель клуба атлетики и закаливания Артем Ковалев проведет небольшую тренировку и объяснит, как выполнять упражнения.

Искусствовед Ольга Полуэктова проведет онлайн-лекцию «Загадки древнерусского искусства». Лекцию можно будет посмотреть на странице парка «Красная Пресня» в Instagram.

30 июля Лианозовский парк предлагает отметить Международный день дружбы. На его страницах в социальных сетях заработает радиостанция, где прозвучат поздравления.

Что такое легато и кантилена, расскажут на онлайн-занятии по вокалу, который подготовили в Бабушкинском парке. Парк также организует цикл виртуальных занятий по ландшафтному дизайну.

Парк «Северное Тушино» подготовил новую лекцию цикла «Великие флотоводцы России», а музей-заповедник «Коломенское» приглашает посетить онлайн-экскурсию «Измайловское хозяйство царя Алексея Михайловича».

Кроме того, на страницах парка «Северное Тушино» в соцсетях 29 июля опубликуют лекцию, посвященную Мировому океану.