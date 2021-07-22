РИАМО - 22 июл. В Подмосковье до 22 часов 23 июля продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили в Костромской, Смоленской, Брянской, Орловской, Тульской, Курской и Белгородской областях. В Ярославской, Ивановской, Владимирской и Рязанской областях объявлен следующий, «оранжевый» уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В четверг в Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит плюс 19-24 градуса.

23 июля в регионе ожидается переменная облачность, днем местами пройдет кратковременный дождь, порывы ветра усилятся до 17 м/с. Температура ночью составит 10-12 градусов, днем — 22-24 градуса.