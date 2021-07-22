РИАМО - 22 июл. Около 80% административных дел о контрафакте в Московской областной таможне касаются поддельных детских игрушек, с начала 2021 года изъято свыше 6 т такой продукции. Чаще всего контрафакт пытаются ввезти из стран Юго-Восточной Азии, Китая и Таиланда, сообщили РИАМО в пресс-службе Мособлтаможни.

«Чаще всего выявляется контрафакт именно очень известных брендов. Когда нарушитель не хочет платить лицензионные платежи за товарный знак, а продавать товар как оригинал и обманывать покупателей. Подделывают почти все, в основном те товары, которые пользуются большим спросом на рынке. Например, игрушки для детей, 80% дел в Московской областной таможне именно по ним», - сказали в пресс-службе.

Поддельные Barbie и My Little Pony

С начала 2021 года в Мособлтаможне возбуждено 7 дел о контрафактной продукции, за весь 2020 год возбудили 12 таких дел. Из 7 дел о контрафакте, заведенных в этом году, одно касалось обуви и 6 - игрушек.

«Это партия из 559 кг настольных игр, таких как «Монополия» и лото; 2033 кг игрушек My Little Pony; 154 кг игрушек для детей – домик-палатка-машинка компании Bosch; 3386 кг игровых наборов «Кухня» производителя Fanrong, где в каждый набор входит товар с маркировкой товарного знака Coca-Cola, всего 168 игровых наборов», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в феврале этого года были изъяты 1,2 тыс. контрафактных кукол марки Baby Born и Barbie из Китая, ущерб правообладателю составил более чем 760 тыс. рублей.

Заместитель начальника Московской областной таможни Андрей Морозов отметил, что с начала текущего года было изъято более 6 т контрафактных игрушек.

«Все дела возбуждены по ч. 1 статьи 14.10 КоАП РФ - незаконное использование товарного знака. Все чаще нарушители пытаются провезти подделки, чтобы выдавать за оригинал и продавать покупателям, которые не подозревают об обмане. Московская областная таможня делает все, чтобы на лавках у покупателей был только оригинал, и они могли ни о чем не волноваться», - сказал Морозов.

Не только игрушки

Также в 2021 году Мособлтаможня выявила 180 пар женской и мужской домашней обуви с вышивкой, схожей с товарным знаком компании Mercedes-Benz - это эмблема в виде трех лучей, помещенных в окружность.

В 2020 году сотрудниками Московской областной таможни было изъято более 196 тыс. различных контрафактных автозапчастей под брендами Volkswagen, BMW, Lexus, Porsche и т. д. Также в прошлом году выявили крупную партию из Китая - более 50 тыс. контрафактных банок для водки марки NEFT и крышек к ним. Сумма ущерба для правообладателя составила минимум 28 млн рублей.

Московская областная таможня была создана в 2010 году, в ее структуру входят 23 таможенных поста. Сегодня она является одной из ведущих таможен как по товарообороту, так и по массиву оформленных таможенных деклараций.

Регион деятельности Московской областной таможни включает Подмосковье (за исключением аэродромов Раменское, Кубинка, Остафьево, Чкаловский и аэропортов Домодедово, Шереметьево) и Москву (за исключением аэропорта Внуково).