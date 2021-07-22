РИАМО - 22 июл. Перинатальные центры Московской области соответствуют самым высоким стандартам, поэтому они популярны не только среди жительниц Подмосковья, но и других регионов нашей страны и даже зарубежья, сообщила в интервью РИАМО заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

В Подмосковье работают 6 перинатальных центров и Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). Перинатальные центры, в отличие от родильных домов, принимают на роды пациенток с высокой группой риска, с любыми - самыми сложными случаями и ситуациями.

«Перинатальные центры Московской области выбирают не только жительницы области, но и других регионов. По статистике за 2020 год, приехали к нам на роды порядка 15% пациентов из других регионов и порядка 6% - это граждане других стран, не только из ближнего зарубежья, но и дальнего. Особенно отрадно, что к нам приезжают рожать не только первых детей, но возвращаются за вторыми и третьими», - сказала Светлана Лазарева.

Она добавила, что, помимо профессионального подхода, хорошего оснащения оборудованием, помимо стандартов, которые соответствуют самым высоким мировым уровням, в перинатальных центрах региона есть тот комфорт, та безопасность, то построение процессов, которые создают уникальную атмосферу и делают данные перинатальные центры столь популярными среди женщин.

Кроме того, перинатальные центры Московской области находятся в экологически чистых местах.

«Сама архитектура зданий и интерьер, доброжелательное отношение создают благоприятную атмосферу, и этот фактор способствует возвращению женщин к нам. За прошлый год мы имеем самую высокую рождаемость по Центральному федеральному округу и занимаем первое место в РФ по темпу роста рождаемости», - отметила замминистра.

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