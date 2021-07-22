РИАМО - 22 июл. Загруженность столичных дорог в четверг вечером может достигнуть 7 баллов из 10 возможных. По данным на 7 часов утра, плотность движения составляет 3 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Утром в четверг пробки зафиксированы на Ярославском и Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Нет проблем в движении на Волоколамском, Ленинградском и Каширском шоссе.

Затруднения в движении могут быть связаны с проведением дорожных работ.