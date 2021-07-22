РИАМО - 22 июл. В Москве запускают новую программу, призванную упростить процедуру получения предпринимателями городских субсидий и грантов, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Подать заявку на получение субсидии можно через личный кабинет банка. С 22 июля по 20 августа принимают заявки от банков-участников.

«Такое взаимодействие будет удобно в первую очередь самим предпринимателям. Сервисы банков помогут сформировать необходимый комплект документов для получения субсидий, а также проверят их на корректность заполнения. Это увеличит скорость рассмотрения заявок и снизит количество отказов», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Чтобы стать участниками программы, банки должны иметь кредитный рейтинг не ниже уровня A-(RU), круглосуточную службу поддержки клиентов, не менее 30 обособленных подразделений по обслуживанию юридических лиц в Москве, техническую возможность интеграции ИТ-платформ с информационными системами правительства Москвы.

С помощью личного кабинета банка представитель малого или среднего бизнеса может подать заявки на приобретение и лизинг оборудования, развитие хозяйственной деятельности в Москве, участие в выставках и онлайн-продвижение товаров и услуг, компенсацию расходов по договорам франчайзинга. Этот список будет со временем пополняться.