РИАМО - 22 июл. С воскресенья в столице вновь станет теплее, ожидается температура в плюс 25 – 27 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

В четверг в Москве температура впервые за несколько недель будет соответствовать норме – столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. В пятницу ожидаются небольшие дожди с грозами, поэтому температура повышаться не будет.

Однако с воскресенья дневная температура снова начнет превышать норму. Воздух будет прогреваться до плюс 25-27 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что пик наступившего в Москве похолодания придется на предстоящую пятницу.