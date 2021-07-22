РИАМО - 22 июл. Пожар произошел в ночь на четверг в жилом доме на улице Шолохова в Москве, в результате пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 1:48. На тот момент происходило возгорание в квартире на 16-м этаже и 6 балконах на 15-м, 16-м и 17-м этажах 17-этажного жилого дома.

Общая площадь пожара составила 50 кв. м. Открытое горение было ликвидировано в 2:34, возгорание - в 2:53.