РИАМО - 22 июл. В четверг максимальная температура в Москве составит плюс 22-24 градуса, в Подмосковье – плюс 19-24 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

В течение дня ожидается переменная облачность без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст.

Аномальная жара будет спадать, немного вырастет содержание кислорода в воздухе, снизится ультрафиолетовый индекс. Для большинства такие метеоусловия являются благоприятными.

В то же время метеозависимые люди с проблемами со здоровьем могут почувствовать общее недомогание.