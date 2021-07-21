РИАМО - 21 июл. В рамках конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области» определены победители в 4 номинациях и подноминациях среди турменеджеров и гидов-переводчиков, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

В номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» I место занял Шибаев Глеб, туркомпания «Уездный город» (г.о. Серпухов); II место – Смирнова Юлия, пансионат «Заря» (д. Петрово г.о. Ступино); II место – Наумова Любовь, туристическая компания «Отдых без границ» (Москва).

В подноминации «Менеджер по детско-юношескому туризму» I место заняла Фролова Людмила, предприниматель; II место – Лукина Анна, Орехово-Зуевский городской историко-краеведческий музей; III место – Пронина Марина, туристическое агентство «Четыре Сезона».

Победителем в подноминации «Специалист в сфере доступного туризма» стала предприниматель Тимофеева Маргарита. II место заняла Чепнян Марина, туристическое агентство «Слетать.ру».

Подноминация «Гид-переводчик»: I место – Шаблинская Галина, предприниматель; II место – Фролова Екатерина, Паломнический центр Свято-Троицкой Сергиевой Лавры; II место – Тимошенкова Анастасия, Паломнический центр Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

В конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области» также названы: «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения», «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)».

В Подмосковье уже выбрали «Лучшего экскурсовода (гида)», «Лучшего официанта гостинично-ресторанного сервиса», «Лучшего повара гостинично-ресторанного сервиса», «Лучшего мастера народного художественного промысла».

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