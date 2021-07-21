РИАМО - 21 июл. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Московская область получит 7,2 млрд рублей на страховую медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

Всего российские регионы получат более 85 млрд рублей. Поддержка позволит оказывать своевременную помощь пациентам с различными заболеваниями в период повышенной нагрузки на российскую медицину.

«В Подмосковье выстроена слаженная система по борьбе с коронавирусом, однако нельзя забывать и о помощи пациентам с другими заболеваниями. Здравоохранение региона испытывает огромные нагрузки, поэтому финансовая помощь от федерального центра поможет обеспечить плановую медпомощь в полном объеме», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Врачи в Подмосковье могут получить жилье по программе «Социальная ипотека». Областное правительство предоставляет субсидию на оплату первоначального взноса, затем ежемесячно в течение 10 лет компенсирует сумму основного долга. Участнику программы необходимо выплачивать только проценты по кредиту.