РИАМО - 21 июл. С 21 июля между Москвой и Тверью стали ходить экспресс-поезда «Ласточки», где можно предварительно забронировать сидячие места, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Эти места находятся в первых вагонах экспрессов, которые отправляются с Ленинградского вокзала в 6:58, 15:45 и 21:02, а из Твери в 9:53, 16:10 и 20:40.

«Сегодня утром первые пассажиры с забронированными заранее местами отправились в Тверь на нашей скоростной «Ласточке». Большинство из них сразу воспользовались своим преимуществом и пришли незадолго до отправления поезда. Благодаря гарантированному сидячему месту они не переживали, что придется ехать стоя. Первые впечатления у пассажиров – положительные», – сказал генеральный директор АО «МТ ППК» Константин Воронцов.

Стоимость проезда в вагоне с местами выше. Например, билет от Москвы до Химок стоит 155 рублей (без указания места 135 руб.), до Зеленограда – 260 руб. (без места 215 руб.), до Твери – 800 руб. (без места 580 руб.). Действует скидка 75% для детей от 5 до 7 лет.

Приобрести билеты можно за 10 дней до отправления поезда, для покупки билета с местом нужен паспорт. Забронировать место можно на сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам».

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