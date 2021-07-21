РИАМО - 21 июл. Бюджеты городских округов Подмосковья пополнились на 9,2 млрд рублей от продажи и аренды недвижимости за 6 месяцев текущего года, это больше на 2,6 млрд руб, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В формате видеоконференции в доме правительства Московской области прошло расширенное совещание с органами местного самоуправления, на котором подвели итоги работы земельно-имущественного блока за полгода. Как отметил зампредседателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, исполнение плановых показателей в каждой из областей распоряжения имуществом важно для устойчивого экономического и социального развития региона.

«Вопросы увеличения доходной части бюджета за счет передачи имущества в аренду и собственность, помощи предпринимателям региона, предоставления госуслуг четко и в срок, контроля за соблюдением земельного законодательства и землепользования, борьбы с борщевиком, деятельностью государственных и муниципальных унитарных предприятий и работа по предоставлению земельных участков многодетным семьям - та деятельность, которая напрямую влияет на развитие всех сфер деятельности округа», - сказал Андрей Разин.

В свою очередь министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что одним из важных направлений работы органов местного самоуправления является пополнение местного бюджета за счет продажи и аренды земельных участков и имущества муниципальной и государственной собственности. Это проводится не только для пополнения бюджета, но и для вовлечения недвижимости в хозяйственный оборот.

«За полгода у нас неплохие показатели проделанной работы – в бюджеты муниципальных образований поступили 9,2 млрд рублей от передачи недвижимости в аренду и собственность. Это 56% от планового показателя. В этом полугодии вам удалось привлечь на 2,6 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, несмотря на экономические трудности, связанные с распространением коронавируса», - сказала Наталья Адигамова.

Значительную часть доходов принесла продажа неразграниченных земель - 7,3 млрд рублей. Больше всего неразграниченных земель продали в Наро-Фоминском городском округе - 175 млн рублей, в Павловском Посаде – 59,1 млн рублей и Зарайске – 19 млн рублей.

Распоряжение муниципальным имуществом принесло в бюджет 1,9 млрд рублей. Лидерами по вовлечению муниципального имущества и земли в хозяйственный оборот стали городской округ Красногорск - 210,9 млн рублей, Истра – 183,4 млн рублей и Щелково - 67,7 млн рублей.

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